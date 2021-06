Foram emitidos 350 mil certificados digitais covid em Portugal

Leia Também Certificado Covid deve dar acesso a festivais ainda este verão

Portugal já emitiu 350 mil certificados digitais covid, que permitem provar se o portador tem um teste negativo, já foi vacinado ou se já recuperou da covid-19. Estes dados foram avançados pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPSM), em respostas enviadas ao jornal Expresso. O jornal detalha que este número contabiliza os três tipos de certificados: de vacinação, teste ou no caso de ter sido infetado e já ter entretanto recuperado.Este certificado digital tem como principal objetivo permitir a circulação dentro da União Europeia a partir de dia 1 de julho. Pode ser pedido em Portugal desde o passado dia 17 de junho, podendo ser pedido online e sem custos através do portal do SNS 24.A utilização do certificado digital também poderá dar acesso a festivais de verão a realizar ainda este ano, possibilidade que deve ser aprovada durante o Conselho de Ministros desta quinta-feira, 24 de junho, apurou o Negócios junto de fonte próxima da indústria.A ideia de que o certificado de vacinação, testagem ou imunidade por recuperação de doença pudesse ser utilizado para permitir a realização de eventos culturais já havia sido mencionada por Marques Mendes no domingo, durante o comentário feito na SIC.