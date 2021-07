“Começa a ser altura de pensar na abertura das discotecas”, diz Duarte Cordeiro

secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e coordenador da resposta para a área de Lisboa e Vale do Tejo, considera que, perante o nível de vacinação, já "começa a ser altura de pensar" numa solução para a reabertura dos bares e discotecas. Um momento que poderá coincidir com a vacinação dos maiores de 18 anos, naquele que poderá ser um incentivo para os mais jovens.





Duarte Cordeiro,Temos de procurar sensibilizar os mais novos para a vacinação. É importante pensar em medidas que permitam associar a liberdade de circulação, de abertura de determinadas actividades com a necessidade de vacinação para também estimular os jovens à vacinação", refere Duarte Cordeiro em entrevista ao Público Questionado se isto se poderá aplicar às discotecas, o secretário de Estado diz ser um "caminho que faz sentido", não se comprometendo com datas para a reabertura dos bares e discotecas.É uma matéria que tem de ser absolutamente consensual. Mas diria à medida que vamos atingindo objetivos concretos na vacinação", diz."Tendo a achar que o momento deveria coincidir com o momento em que a vacinação está disponível para os maiores de 18 anos como o momento em que introduzimos essa medida porque os jovens iriam atrás da vacina para terem uma vida social mais liberta", remata.