Comércio a retalho na Europa volta a níveis pré-covid

O comércio a retalho na Europa melhorou em junho face a maio, retornando desta forma a níveis registados em fevereiro de 2020, isto é, antes de aplicadas as medidas de isolamento decorrentes da pandemia de covid-19.

Em junho, o volume das vendas a retalho subiu 5,7% na Zona Euro e 5,2% na União Europeia, em comparação com os números de maio. Estes dados foram divulgados esta quarta-feira, 5 de agosto, pelo gabinete de estatística europeu, o Eurostat.

Olhando também ao mesmo período do ano anterior, as conclusões são igualmente positivas: o índice das vendas a retalho, ajustado aos efeitos de sazonalidade, aponta para um crescimento de 1,3% no comércio a retalho em junho de 2020, comparando com junho do ano anterior.

Leia Também Os números do impacto da covid-19 na economia

Entre os Estados-membros, Irlanda, Espanha e Itália destacam-se com as maiores subidas em cadeia no sexto mês: de 21,9%, 16,5% e 13,8%, aponta o Eurostat. Já a Áustria e a Alemanha mostram as maiores quedas, de 2,5% e 1,6%. Se o termo de comparação for junho do ano anterior, Irlanda, Estónia e Dinamarca ficam na frente, enquanto que a Bulgária, Malta e Luxemburgo apresentam os piores resultados.