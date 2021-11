A Pfizer apresentou esta sexta-feira algumas conclusões sobre o comprimido que está a desenvolver para a covid-19. Com o nome Paxlovid, este comprimido terá conseguido reduzir em 89% o risco de hospitalização ou morte devido à covid-19.

Este comprimido, administrado por via oral, "mostrou uma redução de 89% no risco de hospitalização ou morte ligada à covid-19 em comparação com os pacientes com sintomas de três dias que receberam um placebo", indica a nota da farmacêutica.

Estes resultados da análise experimental sugerem uma redução do risco que ultrapassa o comprimido que está a ser desenvolvido pela Merck (conhecida como MSD na Europa), o Molnupiravir. Os resultados da fase experimental deste comprimido apontam para uma redução de metade do risco de hospitalização ou morte devido à covid-19.

A nota da Pfizer indica que a empresa pretende submeter os resultados para análise ao regulador norte-americano, a FDA, "o mais depressa possível".

"As notícias de hoje são uma viragem de jogo nos esforços globais para parar a devastação desta pandemia. Estes dados sugerem que o nosso candidato anti-viral oral, caso seja aprovado ou autorizado pelas autoridades reguladoras, tem potencial para salvar a vida dos pacientes, reduzir a gravidade das infeções de covid-19 e eliminar até nove em dez hospitalizações", indica Albert Bourla, "chairman" e CEO da Pfizer, citado em comunicado.

Caso seja aprovado, este será o primeiro comprimido anti-viral do género, nota a Pfizer. O tratamento será composto por três comprimidos. A análise da Pfizer teve em conta 1.219 pacientes, num ensaio que começou em julho deste ano.

As ações da empresa estão a disparar 11% antes da abertura do mercado. Por seu turno, os títulos da Merck estão a cair cerca de 9% nesta altura.