Concelhos com mais de mil casos em 14 dias quase duplicam para 24. Veja no mapa como foi no seu

No espaço de apenas uma semana, a incidência da pandemia disparou na generalidade dos concelhos portugueses, colocando 155 municípios em risco extremo , quase o triplo do que os 57 que estavam nesse patamar a 5 de janeiro.Os dados divulgados segunda-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS) abrangem o período de 30 de dezembro a 12 de janeiro e o Negócios calculou o número de novas infeções em cada concelho com base nas estimativas de população do Instituto Nacional de Estatística (INE). E são 24 os municípios a reportarem pelo menos mil novas infeções em apenas 14 dias.Tal como já sucedia a 5 de janeiro, Lisboa, que é o município mais populoso, foi o concelho com mais novas infeções. Esta é a primeira vez desde que a DGS apresenta a incidência medida pelo número de novo casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, que a capital se encontra em risco extremo (960 ou mais casos por 100 mil residentes).O município de Lisboa registou 5.294 novos contágios neste período, o que traduz uma média de quase 380 casos diários.Aliás, entre 30 de dezembro e 12 de janeiro o concelho da capital somou tantos casos como entre 2 de março e 7 de setembro.Nas duas semanas terminadas a 5 de janeiro, Lisboa tinha somado 3.327 novas infeções.E o número de infetados em 14 dias na capital é mais do triplo do que o registado no Porto, que somou 1.605 novos contágios.Nestas duas semanas foram 24 os municípios a registarem mais de mil novas infeções, quase o dobro do que os 13 a superarem a fasquia do milhar de casos entre 23 de dezembro e 5 de janeiro.Sintra, que é o segundo concelho com mais população, registou 3.687 novos casos, quase duplicando os números do período anterior (1.851). Isto apesar de o município presidido por Basílio Horta se encontrar em risco muito elevado, com uma incidência de 942 casos por 100 mil habitantes.Ainda acima dos dois mil novos casos surge Loures (2.263), que ultrapassa Vila Nova de Gaia (1.992).Seguem-se Braga (1.905) e Setúbal (1.839), com o concelho sadino a mais do que duplicar os 892 casos registados de 30 de dezembro a 5 de janeiro.Com mais de 1.400 novos casos, que correspondem a uma média diária de 100 infeções, há ainda mais 13 municípios: Guimarães, Cascais, Amadora, Odivelas, Santa Maria da Feira, Almada, Porto, Barcelos, Gondomar, Oeiras, Seixal, Vila Franca de Xira e Vila Nova de Famalicão.Entre 30 de dezembro e 5 de janeiro eram apenas quatro os concelhos com uma média de mais de 100 novos casos por dia.O número de municípios a reportarem pelo menos uma centena de novas infeções nos 14 dias terminados a 12 de janeiro ascende a 194, o que representa 62,9% dos 308 concelhos de Portugal.Nas duas semanas findas a 5 de janeiro eram apenas 138 os concelhos a registar 100 ou mais novos contágios.Em 29 municípios o número de novos casos entre 30 de dezembro e 12 de janeiro representam mais de 2% da população.Cuba destaca-se ao registar 260 contágios neste períoodo, o que corresponde a 5,66% da população deste concelho alentejano.Ainda acima dos 4% dos residentes a serem infetados em apenas duas semanas encontram-se os municípios de Mêda (4,6%), Figueira de Castelo Rodrigo (4,2%) e Aguiar da Beira (4,1%).Fornos de Algodres, Alter do Chão, Miranda do Douro, Borba, Vila Nova de Poiares e Nisa registarem mais de 3% da população a contrair o coronavírus no espaço de 14 dias.