Constitucional alemão trava ratificação do fundo de recuperação da União Europeia

Frankfurter Allgemeine Zeitung, o Constitucional não indicou qualquer prazo para uma tomada de decisão final sobre o assunto.

O travão foi decidido na sequência de uma ação legal interposta, esta sexta-feira, pelo movimento político Buendnis Buergerwille, em nome de 2.200 cidadãos, que requeria o bloqueio do processo mediante uma decisão interina.O travão hoje pressionado pelo TC germânico levanta mais um obstáculo à chegada ao terreno do ansiado fundo de recuperação, que visa promover o relançamento económico na UE através de 750 mil milhões de euros distribuídos a fundo perdido e via empréstimos e para serem executados até ao final de 2026 com investimentos enquadrados pelas três novas prioridades comunitárias: reforço da resiliência e aposta na dupla transição digital e climática.O Bundesrat aprovou a legislação referente ao reforço dos recursos próprios já na manhã desta sexta-feira, levando o ministro alemão das Finanças e líder social-democrata (SPD), Olaf Scholz, a considerar a votação favorável como um "sinal claro para uma Europa forte e unida".Todavia, as dúvidas então colocadas acabaram por ser dissipadas pela instituição liderada por Christine Lagarde, o que permitiu ao BCE prosseguir com o respetivo programa de aquisição de dívida, entretanto reforçado em virtude do agravamento da pandemia.Esta quinta-feira, no final do Conselho Europeu, António Costa, que presidiu à cimeira porque Portugal detém atualmente a presidência do Conselho da UE, apelou a uma rápida ratificação dos aumento dos recursos próprios de modo a que os dinheiros previstos para a retoma possam chegar o quanto antes ao terreno.Costa aproveitou ainda para apelar a que todos os países acelerem no sentido da aprovação dos planos nacionais que irão executar o dinheiro recebido através do MRR de forma a que o processo possa ser concluído até "meados de abril". Quanto ao Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) nacional, o líder do Governo reconheceu ter já deixado cair a meta de o remeter para a Comissão Europeia até ao final de março, embora garantindo que o mesmo estará concluído na primeira quinzena de abril.