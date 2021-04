Constitucional alemão dá "luz verde" à bazuca europeia

O Tribunal Constitucional alemão recusou a providência cautelar que visava impedir a Alemanha de aprovar o plano de recuperação europeu com a emissão de dívida conjunta. Uma decisão que abre caminho para a implementação mais célere da denominada bazuca europeia.





A decisão hoje anunciada surge menos de um mês depois do Constitucional alemão ter suspendido o processo de ratificação fundo de recuperação da União Europeia (Próxima Geração UE) devido a uma ação legal interposta pelo movimento político Buendnis Buergerwille, em nome de 2.200 cidadãos, que requereu o bloqueio do processo mediante uma decisão interina.



De acordo com o comunicado emitido esta manhã, o Constitucional concluiu que esta ação legal não tinha uma elevada probabilidade de ter sucesso, pelo que o processo de ratificação do fundo de recuperação não poderia continuar suspenso.





Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, já se congratulou com a decisão conhecida esta manhã.

I welcome today’s decision by the German Constitutional Court.



The EU stays on track with its economic recovery, following this unprecedented pandemic. #NextGenerationEU will pave the way for a green, digital and more resilient European Union.#StrongerTogether — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 21, 2021



A Alemanha pode assim avançar no processo de ratificação da bazuca europeia, o que representa um alívio para os líderes europeus que temiam que este caso poderia atrasar ainda mais a recuperação da economia europeia.





Cai assim por terra aquele que era um dos principais obstáculos à chegada ao terreno do ansiado fundo de recuperação, que visa promover o relançamento económico na UE através de 750 mil milhões de euros distribuídos a fundo perdido e via empréstimos e para serem executados até ao final de 2026 com investimentos enquadrados pelas três novas prioridades comunitárias: reforço da resiliência e aposta na dupla transição digital e climática.

A Alemanha é dos poucos países da UE que ainda não ratificou a criação dos novos recursos próprios necessários para que a Comissão emita os 750 mil milhões de euros de dívida do plano de relançamento económico. No último Conselho Europeu, António Costa disse que, dos 27, 23 Estados-membros já tinham ratificado ou calendarizado a ratificação.

No final de março, António Costa apelou a que todos os países acelerem o passo com vista à aprovação dos respetivos planos nacionais para que o processo possa estar concluído até "meados de abril", uma meta que já não será possível alcançar.

Há cerca de um ano, o Constitucional da Alemanha também causou enormes sobressaltos na Europa quando pôs em causa o programa de compra de ativos lançado pelo Banco Central Europeu para apoiar a resposta à crise sanitária e evitar escaladas nos custos de financiamento das economias do euro.



Todavia, as dúvidas então colocadas acabaram por ser dissipadas pela instituição liderada por Christine Lagarde, o que permitiu ao BCE prosseguir com o respetivo programa de aquisição de dívida, entretanto reforçado em virtude do agravamento da pandemia.





(notícia em atualização)