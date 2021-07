Costa avisa para “condições mais incómodas” no processo de vacinação

António Costa admitiu que Portugal já está a "enfrentar uma quarta vaga desta difícil pandemia" e avisou os portugueses que "não [se podem] distrair nem relaxar", ao mesmo tempo que a situação "exige" a aceleração do processo de vacinação devido ao aumento de novos casos de covid-19.

"Vai ser feito um esforço muito grande nas próximas duas semanas, com condições que serão mais incómodas para quem se vacina, mas que reforçará a segurança de todos – e particularmente daqueles que vão ver mais rapidamente alcançada a segunda dose da vacina", frisou o primeiro-ministro.

Durante uma intervenção na Fundação de Serralves, no Porto, onde lançou o concurso público internacional de conceção e construção do metrobus que vai ligar a Rotunda da Boavista à Praça do Império, o chefe do Governo advertiu, porém, que "esta é uma luta que não terminou, que temos de continuar a travar".

Mesmo com a vacinação a acelerar no país, António Costa sublinhou que "isso não nos permite qualquer distração quanto aos comportamentos e ao dever que todos temos de nos proteger e de proteger os outros", dando o exemplo da utilização da máscara, da higienização das mãos e das normas de afastamento físico.