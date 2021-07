Há 21 concelhos em risco de passar a recolher obrigatório. Como está o seu?

Leia Também Secretário de Estado francês aconselha população a evitar férias em Portugal

O Governo avança esta quinta-feira, 8 de julho, em Conselho de Ministros com a habitual revisão da situação de risco epidemiológico dos concelhos de Portugal Continental.Na semana passada, refletindo o agravamento da pandemia, os concelhos em risco muito elevado, que ficam sujeitos às medidas restritivas mais apertadas, subiram de 3 para 19. Hoje há mais 15 concelhos em risco de caírem para esse patamar, incluindo o Porto.Há ainda 16 municípios que podem recuar para risco elevado, o que implica que ficam sujeitos ao recolher obrigatório a partir das 23:00.Os concelhos que arriscam juntar-se ao lote de risco muito elevado - mais de 240 casos por 100 mil habitantes em 14 dias (ou 480 nos territórios de baixa densidade populacional) em duas semanas consecutivas - ascendem a 15 e incluem não só o Porto, mas também Faro, Vila Franca de Xira, Montijo, Lagos e Santo Tirso, entre outros.AlcocheteArruda dos VinhosAvisFaroLagosLourinhãMontijoMourãoNazaréPortoRio MaiorSanto TirsoSilvesVagosVila Franca de XiraDesta lista, tendo em conta os dados divulgados na passada sexta-feira pela DGS, Mourão e Nazaré têm já a certeza que vão recuar dois degraus e passar para o nível mais grave, conforme o Negócios já tinha avançado Quanto aos municípios que podem recuar para o nível de risco elevado - mais de 120 casos por 100 mil habitantes em 14 dias (ou 240 nos territórios de baixa densidade populacional) em duas semanas consecutivas - são 21 os concelhos em que existe essa possibilidade. Entre os municípios que arriscam este passo atrás estão Aveiro, Matosinhos, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Gaia e Viseu.Albergaria-a-VelhaAveiroAzambujaBombarralCartaxoIdanha-a-NovaÍlhavoLourinhãMatosinhosMourãoNazaréÓbidosSalvaterra de MagosSanto TirsoTrancosoTrofaVagosViana do AlentejoVila Nova de FamalicãoVila Nova de GaiaViseuTambém nesta lista, com base nos dados da DGS da passada sexta-feira, é já possível garantir que ficarão em recolher obrigatório os concelhos de: Lourinhã, Mourão, Nazaré, Santo Tirso e Viana do Alentejo.



Os concelhos em risco muito elevado estão sujeitos a estas regras:





• Limitação da circulação na via pública a partir das 23h00.

• Teletrabalho obrigatório quando as atividades o permitam;

• Restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar até às 22h30 durante a semana e até às 15h30 ao fim de semana e feriados (no interior, com um máximo de 4 pessoas por grupo; em esplanada, 6 pessoas por grupo);

• Espetáculos culturais até às 22h30;

• Casamentos e batizados com 25 % da lotação;

• Comércio a retalho alimentar até às 21h00 durante a semana e até às 19h00 ao fim de semana e feriados;

• Comércio a retalho não alimentar e prestação de serviços até às 21h00 durante a semana e até às 15h30 ao fim de semana e feriados;

• Permissão de prática de modalidades desportivas de médio risco, sem público;

• Permissão de prática de atividade física ao ar livre até seis pessoas e ginásios sem aulas de grupo;

• Eventos em exterior com diminuição de lotação, a definir pela DGS;

• Lojas de Cidadão com atendimento presencial por marcação.

Os concelhos em risco elevado estão sujeitos a estas regras:





• Limitação da circulação na via pública a partir das 23h00.

• Teletrabalho obrigatório quando as atividades o permitam;

• Restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar até às 22h30 (no interior, com um máximo de 6 pessoas por grupo; em esplanada, 10 pessoas por grupo);

• Espetáculos culturais até às 22h30;

• Casamentos e batizados com 50 % da lotação;

• Comércio a retalho alimentar, não alimentar e prestação de serviços até às 21h00;

• Permissão de prática de todas as modalidades desportivas, sem público;

• Permissão de prática de atividade física ao ar livre e em ginásios;

• Eventos em exterior com diminuição de lotação, a definir pela Direção -Geral da Saúde (DGS);

• Lojas de Cidadão com atendimento presencial por marcação.