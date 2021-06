Costa não viu declarações de Merkel sobre Portugal abrir portas aos britânicos como "incómodo ou crítica"

Leia Também Portugal tem aplicado as regras para viajantes acordadas na UE, diz Costa

António Costa falou com a chanceler alemã Angela Merkel sobre as declarações feitas pela governante, que afirmou esta semana que a situação em Portugal "podia ter sido evitada" , referindo-se ao facto de o país ter aberto a porta aos turistas britânicos.Na conferência de imprensa após a reunião do Conselho Europeu, António Costa foi questionado sobre o tema. "Não vi um incómodo ou uma crítica, vi uma hipótese", referiu Costa, indicando que a chanceler teria levantado a hipótese de a situação pandémica em Portugal estar ligada à final da Liga dos Campeões, que decorreu na cidade do Porto.Para António Costa, uma vez que o evento desportivo, onde duas equipas inglesas disputaram o título, já decorreu há algumas semanas e a situação no Porto aparenta estar controlada, o cenário de Merkel não se concretizaria. Neste momento, a Área Metropolitana de Lisboa concentra dois terços dos casos, algo que motivou um travão no desconfinamento e a adoção de medidas para a região, como o encerramento mais cedo de restaurantes e comércio aos fins de semana."Ficou esclarecida, percebeu bem essa situação e pediu para ver os dados que temos sobre as diferentes regiões", acrescentou o primeiro-ministro sobre a conversa com Merkel.Na mesma ocasião, notou que "os países estão a olhar para os valores regionais, o que é natural", referindo-se à inclusão da Madeira na lista de destinos seguros do governo do Reino Unido, divulgada esta quinta-feira."Sei que a Alemanha está a apreciar [dados] e que vai tomar decisões nos próximos dias", resumiu Costa.Entretanto, hoje, apenas um dia após adicionar a Madeira à "lista verde" de viagens internacionais, Londres identificou a região portuguesa como um dos destinos que apresenta maior risco de descer novamente para a "lista amarela".