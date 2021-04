Covid-19: 20% da população em Portugal já recebeu uma dose da vacina

Até ao último domingo, 18 de abril, 2.015.225 pessoas em Portugal (o equivalente a 20% da população) receberam uma dose da vacina contra a covid-19, de acordo com o relatório da Direção Geral de Saúde (DGS) divulgado esta terça-feira, 20 de abril.





Deste total, 689.329 pessoas já têm as duas doses, pelo que 7% da população já está totalmente vacinada contra o vírus.





O relatório da DGS mostra que entre os idosos com mais de 80 anos, 91% já recebeu a primeira dose da vacina e 58% já tem a vacinação completa.





Na faixa dos 65 aos 79 anos, a primeira dose foi administrada a 42% da população e 4% já terminou o processo de vacinação.





Na população com idades compreendidas entre os 50 e os 64 anos, 16% recebeu a primeira dose, enquanto 4% já recebeu as duas doses da vacina.





Em termos regionais, no Norte e Lisboa e Vale do Tejo, 18% da população já tem a primeira dose da vacina e 6% a vacinação completa. No Centro os números sobem para 25% e 9%, respetivamente, e no Alentejo para 25% e 11%. No Algarve, a primeira dose foi administrada a 16% da população e a vacinação completa a 6%. Na Madeira, 8% da população já está totalmente vacinada, e 20% recebeu uma dose, números que baixam para 7% e 13%, respetivamente, nos Açores.