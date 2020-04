Covid-19: Alemanha ultrapassa 5 mil novos casos diagnosticados num só dia

A Alemanha, quarto país com mais casos do mundo, regista 113.525 infetados com covid-19, um aumento de 5.323 em apenas um dia, de acordo com os números avançados pelo Instituto Robert Koch (RKI).





Pelo segundo dia consecutivo, o país volta a atingir o maior aumento de vítimas mortais, um crescimento de 266 em relação ao dia anterior, totalizando agora 2.373.