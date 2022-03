Covid-19: DGS volta a divulgar dados diários de novos casos e mortes

Mais de duas semanas depois de ter anunciado que o relatório epidemiológico da covid-19 passaria a ter uma periodicidade semanal, a Direção Geral da Saúde (DGS) voltou a disponibilizar na sua página os dados diários de novos casos e mortes provocadas pela pandemia.

A informação tinha deixado de estar acessível desde o dia 11 de março, mas na última sexta-feira a DGS publicou um ficheiro com os dados diários de infetados e óbitos desde o início da pandemia, em março de 2020.

Segundo os dados da DGS, nas últimas 24 horas foram confirmados 11.732 novos casos e registadas 22 mortes por covid-19, com o maior número de mortes da última semana a ter sido registado na segunda e sexta-feira, com 29 óbitos diários. O dia com mais casos registados foi terça-feira, 22 de março, com 13.948 novos casos.

Os dados disponibilizados batem certo com os três relatórios semanais publicados nas últimas semanas, em que a incidência a 7 dias registada era de 731 novos casos por cada 100 mil habitantes à data de 21 de março.

Com os números divulgados, é possível dizer que a incidência semanal está neste momento nos 681 casos por cada 100 mil habitantes.