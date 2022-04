Portugal regista mais 70.111 casos de covid-19 e 148 mortes na semana passada

Leia Também Covid-19: DGS volta a divulgar dados diários de novos casos e mortes

Portugal registou na semana passada 70.111 casos de covid-19 e 148 mortes, indica o relatório semanal divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS).O relatório compila os dados da semana de 22 a 28 de março. A DGS está a fazer a divulgação semanal do relatório de situação, embora esta semana tenha voltado a partilhar os dados diários sobre o número de infeções e mortes.Face à semana anterior, foram registados menos 5.169 casos de covid-19. A incidência baixou 7% face ao anterior boletim, para 681 casos por cem mil habitantes.Houve um aumento dos óbitos face aos dados anteriores: foram registados mais oito óbitos e a mortalidade por cem mil habitantes aumentou 6%, para 14 mortes por cem mil habitantes.No que toca à ocupação hospitalar, foram registados 1.180 internamentos, mais 16 face ao boletim anterior. Houve menos internamentos nas unidades de cuidados intensivos (UCI), menos três, reduzindo este número para 61.Os casos baixaram em quase todas as regiões, à exceção do Norte (+551) e nos Açores (+140). A maior redução de casos foi registada em Lisboa e Vale do Tejo (-2.901) e e no Centro (-1.941).O índice de transmissibilidade foi de 0,97.No relatório anterior, que compreendia os dias entre 15 a 21 de março, foram registados 75.276 casos de covid-19 e 137 mortes.(notícia atualizada às 19:17)