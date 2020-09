Covid-19: Empresa da Covilhã testa eficácia de produtos contra o coronavírus

Leia Também Produção de álcool para fins terapêuticos fica isenta de impostos durante a pandemia

Uma empresa da Covilhã, que presta serviços na área da tecnologia farmacêutica, microbiologia, físico-química e toxicologia, implementou um ensaio laboratorial que permite testar a eficácia de produtos contra o coronavírus, disse à agência Lusa uma responsável pela unidade."Estamos a falar das normas europeias que permitem testar a atividade de produtos desinfetantes e biocidas e que recorre a um vírus mimetizador do coronavírus, permitindo assim verificar se o produto em causa tem atividade antiviral", apontou Ana Palmeira de Oliveira, administradora da Health Products Research and Development (HPRD), que detém a marca Labfit.Segundo especificou, este ensaio não estava a ser praticado ao nível do setor privado em Portugal e a decisão da Labfit em avançar com o projeto surge face às novas necessidades criadas pela pandemia covid-19."Quisemos enriquecer o nosso portefólio de serviços e dar uma resposta às necessidades dos nossos clientes e dos mercados nacionais e internacionais, tendo em conta as novas realidades impostas pela pandemia. Neste momento, já estamos a testar diferentes produtos", apontou.Com certificação para a realização de ensaios laboratoriais em diferentes setores, a empresa já tinha outros métodos para testar desinfetantes e decidiu avançar com o novo serviço após ter realizado um processo interno de validação.Além de ter implementado a norma que permite testar soluções desinfetantes, como o álcool gel, a empresa também está a realizar os protocolos laboratoriais para os produtos têxteis e para superfícies, tais como máscaras e plásticos, respetivamente.Ana Palmeira de Oliveira detalhou que estão em causa a norma EN14476, destinada aos produtos desinfetantes e antisséticos; a norma ISO 18184:2019, referente ao têxtil, e a norma ISO 21702:2019, que é destinada às superfícies.Esta responsável sublinhou igualmente que, no setor privado, o ensaio respeitante aos produtos desinfetantes estava a ser prestado num laboratório da Alemanha e que o objetivo da Labfit é afirmar-se como uma alternativa àquela oferta.A empresa aponta como mais-valias o facto de ter "capacidade de resposta" e "facilidade de comunicação".A Labfit surgiu em 2012, na Covilhã, no distrito de Castelo Branco, como resultado de um projeto das irmãs Ana e Rita Palmeira de Oliveira, ambas doutoradas em Ciências Farmacêuticas. Esta é uma marca da Health Products Research and Development (HPRD).