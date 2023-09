Covid-19: Esforços do Facebook para remover conteúdo antivacinação falharam

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os esforços da rede social Facebook para eliminar conteúdos antivacinação da sua plataforma, durante os piores meses da pandemia de covid-19, não serviram para reduzir a exposição dos seus utilizadores a este tipo de publicações, refere um estudo.

Investigadores da Universidade George Washington, em Washington D.C., descarregaram dados públicos da plataforma de diferentes datas, quer antes do início da política de eliminação de informações falsas sobre vacinas, em dezembro de 2020, quer depois.

Os autores do estudo, publicado esta sexta-feira na revista Science Advances, constataram que o nível de interação do utilizador com este tipo de publicação não só não diminuiu como em alguns casos aumentou.

Em comunicado, um dos investigadores, Lorien Abroms, destacou que os seus resultados demonstram como é difícil eliminar a desinformação sobre questões de saúde nos espaços públicos.

A sua principal hipótese é que foi a própria arquitetura do Facebook, e especificamente os seus sistemas concebidos para promover a criação de grupos e partilhar informação, que provocou este aumento nas interações com conteúdos antivacinas, apesar dos esforços da plataforma para eliminá-los.

"Indivíduos que têm uma grande motivação para encontrar e partilhar conteúdo antivacinação estão simplesmente a utilizar o sistema da forma como foi concebido", frisou David Broniatowski, principal autor do estudo, citado no comunicado.

A conclusão dos investigadores é que de nada adianta remover conteúdos ou alterar algoritmos se o objetivo principal das plataformas não for modificado, que é a conexão de diferentes pessoas que partilham interesses comuns, neste caso, o medo das vacinas.

Os investigadores salientaram que este é o primeiro estudo científico a analisar a eficácia dos esforços do Facebook para eliminar a desinformação da sua plataforma.

Segundo a universidade, as descobertas sugerem que as empresas de redes sociais podem mitigar estes efeitos nocivos colaborando entre si para criar "códigos de construção" para as suas aplicações, informados pela ciência, da mesma forma que os arquitetos precisam de conhecimento para garantir a segurança dos seus edifícios, através da incorporação de ventilação, saídas de emergência e outras medidas.