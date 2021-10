Covid-19: mais quatro mortos e 500 infetados em Portugal

Portugal registou esta quarta-feira 500 novos casos, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde. Morreram quatro pessoas devido à doença provocada pelo SARS-CoV-2.Desde o início da pandemia em Portugal, em março do ano passado, já morreram 18.008 pessoas e mais de um milhão de pessoas foi infetada com o coronavírus. Foram dados como recuperados 322 infetados nas últimas 24 horas.Há 349 pessoas internadas em hospitais devido à covid-19, 60 das quais em unidade de cuidados intensivos. Desde o último boletim, mais cinco pessoas foram internadas em enfermaria e há menos duas em unidades de cuidados intensivos.A matriz de risco continua no verde, com uma incidência de 90,5 casos por 100 mil habitantes e um R(t) que está no 0,91.