Portugal soma 731 casos de covid-19 e 11 mortes nas últimas 24 horas

Leia Também Covid-19: mais quatro mortos e 500 infetados em Portugal

Portugal contabiliza mais 731 casos de covid-19 e 11 mortes por covid-19, revela o boletim divulgado esta quinta-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS).A região Norte concentrou o maior número de novos casos de infeção (254), seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo (189).Das 11 mortes que constam neste boletim, a regiões Norte e Centro registam três mortes cada uma.O número de internamentos em Portugal subiu para 353, com mais quatro pessoas internadas face ao boletim desta quarta-feira. Já o número de pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos baixou para 57, menos três face aos dados do anterior boletim.Há registo de mais 860 pessoas que recuperaram da covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de recuperados para 1.025.331 desde que a pandemia chegou a Portugal.(notícia atualizada às 15h13)