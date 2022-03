Covid-19: Mortes ainda não deixam acabar com restrições

O Governo esperava que esta semana as mortes por covid-19 ficassem abaixo do limiar para eliminar as restrições restantes, mas isso ainda não aconteceu. Possibilidade de uma sexta vaga da pandemia na Europa (e Portugal) leva ministra da Saúde a falar de prudência.

Covid-19: Mortes ainda não deixam acabar com restrições









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Covid-19: Mortes ainda não deixam acabar com restrições O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar