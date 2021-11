Covid-19: Nova variante chama-se Omicron e é de procupação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou hoje como "de preocupação" a nova variante B.1.1.529 do coronavírus que causa a covid-19, detetada pela primeira vez na África do Sul, e designou-a pelo nome Omicron.Esta nova variante já chegou, ao que se sabe, ao Botsuana, Hong Kong, Israel e Bélgica.A Omicron está a assustar os investidores, que receiam um recuo na retoma económica global devido a novos confinamentos, tendo provocado hoje uma verdadeira sangria nos mercados acionistas e noutros ativos, como o petróleo. Quem saiu a ganhar foram os ativos considerados de refúgio, como as obrigações e o ouro.