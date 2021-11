Casos da nova variante do coronavírus em investigação em Lisboa

Leia Também Detetado um primeiro caso suspeito da variante Omicron na Alemanha

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, admitiu hoje que estão a ser investigados casos da nova variante do vírus que provoca a covid-19, em pessoas que viajaram de África Austral, mas recusou serem "casos suspeitos"."Neste momento há casos em investigação. Não pode dizer-se que são casos suspeitos. São casos que estão a ser investigados", afirmou quando questionada pela agência Lusa no final de uma visita ao Centro de Vacinação Covid-19 em São Domingos de Rana, Cascais.Estes casos reportam-se a Lisboa, mas segundo Graça Freitas, "a qualquer momento pode surgir um alerta em qualquer região do país".A diretora-geral da saúde fez um apelo para que as pessoas que chegarem em voos da África Austral e de Angola se dirijam a uma farmácia para fazerem um teste antigénio (gratuito)."Até à data não foi detetado nenhum caso em Portugal. Não quer dizer que não estejamos à procura. As autoridades de saúde sinalizam casos importantes, que podem ser e são investigados, é feita a investigação genómica", acrescentou.A diretora-geral aconselhou os viajantes oriundos daqueles países a repetirem o teste ao fim de cinco dias. "Se for positivo vão entrar automaticamente no sistema e vão ser encaminhados devidamente através da SNS 24 e serão acompanhados por médicos em domicílio ou em hospital", afirmou.Na Alemanha foi este sábado confirmado um caso de covid-19 com a nova variante do vírus, a Omicron e à chegada a Amsterdão pelo menos 61 passageiros de um voo proveniente da África do Sul testaram positivo, estando agora em investigação.