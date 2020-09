Covid-19: Portugal com mais cinco mortes e 486 infetados

O número de vítimas mortais em Portugal devido à covid-19 aumentou para 1.838, mais cinco óbitos face a ontem, anunciou a Direção Geral de Saúde (DGS) este sábado, 5 de setembro.

Quatro das vítimas mortais foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), tendo ainda havido um óbito na região Centro.

Os casos ativos subiram pelo 22.º dia e encontram-se ao nível mais elevado desde 23 de maio, chegando agora aos 15.312.

O número de infetados (casos confirmados) é agora de 59.943, o que representa 486 novos casos em 24 horas.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registaram-se 230 novos casos (mais 36 face a ontem), o que representa quase metado do total de novos casos no país.





Já no Norte o número de novos casos ascendeu a 200 (152 na véspera). Na região do Centro registou-se 39 novas infeções (39 ontem).

Relativamente aos doentes recuperados, existem agora 42.793, mais 217 do que o reportado ontem (42.576).

Os dados da Direção-Geral de Saúde (DGS) indicam que dos quase 60 mil casos confirmados, 345 estão internados em hospitais, mais seis do que na véspera, estando 41 doentes nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mais um do que ontem.

De acordo com o boletim diário da DGS, a covid-19 já fez 849 vítimas mortais no Norte, 681 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 254 no Centro, 22 no Alentejo, 17 no Algarve e 15 nos Açores, com a Madeira a continuar sem vítimas mortais devido ao coronavírus.





