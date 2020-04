"O que ninguém entenderia é que o SNS fosse, de repente, responsável pelas despesas de doentes que se dirigiram, por sua livre vontade, a prestadores privados. A porta de entrada é a Linha Saúde, como sempre dissemos", afirmou Marta Temido, na conferência de imprensa diária de ponto de situação do surto de covid-19.

A questão do pagamento dos tratamentos coloca-se porque a maioria das apólices de seguros de saúde privados não cobrem os tratamentos de pessoas com covid-19. Esta foi a leitura feita pela Deco logo no início da pandemia e algumas seguradoras, como é o caso da Medis, já esclareceram claramente que não pagam os tratamentos. "Os internamentos que estejam relacionados diretamente com a covid-19 não serão comparticipados, uma vez que as epidemias são uma exclusão do seguro de saúde", escreveu a seguradora numa nota com esclarecimentos destinados aos seus clientes.



O tema tem gerado dúvidas e ainda este sábado a Lusa noticiava que o Bloco de Esquerda questionara o Ministério da Saúde sobre se existia algum acordo com os hospitais privados que preveja que o Estado fique responsável pelo pagamento de todas as despesas relacionadas com doentes covid-19. De acordo com o partido, "os grupos Lusíadas Saúde e Luz Saúde admitiram, em reportagem televisiva, cobrar ao Serviço Nacional de Saúde [SNS] todas as despesas relacionadas com doentes covid, independentemente de serem doentes encaminhados pelo SNS, de irem ao hospital privado por sua opção ou de serem beneficiários de seguros ou subsistemas com acordos com estes hospitais". A resposta chegou depressa pela voz da própria ministra hoje em conferência de imprensa.