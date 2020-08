Covid-19: Trump anuncia alargamento de terapia com plasma de doentes curados

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou este domingo que um tratamento para o novo coronavírus que envolve plasma de doentes recuperados da doença será alargado a mais pacientes, depois de ter recebido o "ok" do regulador norte-americano.





"Esta é uma terapia poderosa", afirmou o líder da Casa Branca, numa conferência de imprensa. "A decisão conhecida hoje aumentará significativamente o acesso a este tratamento", acrescentou Trump, referindo-se à autorização dada pela U.S. Food and Drug Administration (FDA) para o alargamento do uso do chamado plasma convalescente em certos pacientes, apesar de os estudos científicos ainda não estarem totalmente concluídos.





A decisão da U.S. Food and Drug Administration foi conhecida um dia depois de Trump ter acusado os reguladores de agirem de forma demasiado lenta, com o objetivo de prejudicarem a sua reeleição nas presidenciais de novembro.





Mesmo com os ensaios clínicos incompletos, Trump assegurou que a FDA já concluiu que a terapia é "segura" e "muito eficaz".





"O plasma convalescente é um tratamento terapêutico testado e comprovado em surtos anteriores", disse o secretário da Saúde e Serviços Humanos, Alex Azar, citado pela Bloomberg.





Além disso, as autoridades disseram que os dados recolhidos de um grande número de pacientes com acesso à terapia constituíram fortes argumentos para a autorização. O comissário da FDA, Stephen Hahn, explicou que os investigadores observaram uma melhoria de 35% nas hipóteses de sobrevivência de pacientes tratados com plasma convalescente.





"Sonhamos com o desenvolvimento de algo com 35% de redução da mortalidade ", disse Azar. "Este é um grande avanço no tratamento de pacientes".





Nas últimas 24 horas, os Estados Unidos registaram 715 mortos e cerca de 40 mil infetados, de acordo com um contagem independente da Universidade Johns Hopkins.





Com este balanço, os EUA elevaram o número de óbitos para 176.765 e o de casos confirmados para 5.699.804.





Apesar de Nova Iorque já não ser mais o estado com maior número de infeções, continua a ser o que contabiliza mais mortes (32.883), mais do que em França ou Espanha.