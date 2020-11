Estados Unidos aprovam Kit Covid-19 que permite a realização de autotestes

Os Estados Unidos deram luz verde ao primeiro kit de diagnóstico Covid-19, que permite aos norte-americanos realizarem testes rápidos nos seus domicílios. Esta nova ferramenta tem como objetivo ajudar no combate ao vírus e aliviar a pressão dos laboratórios, numa altura em que o número de infeções aumenta exponencialmente.





A Food and Drug Administration autorizou o uso do Kit All-In-One, a título experimental, nos Estados Unidos. Dentro do mesmo estão testes rápidos da Lucira Health, de acordo com a informação apurada pela Bloomberg.





Estes testes rápidos são os primeiros que podem ser totalmente autoadministrados, fornecendo o resultado 30 minutos após a testagem. A utilização desta inovação surge numa fase em que os EUA acumulam 11 milhões de infeções por Covid-19.





"Esta nova opção de teste representa um avanço importante para enfrentar a pandemia e reduzir o fardo público da transmissão da doença", disse o comissário da FDA Stephen Hahn citado pela Bloomberg.





Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infeciosas, disse esta terça-feira (dia 17 de novembro) que se a população norte-americana pudesse realizar mais testes isso ajudaria a diminuir a transmissão do vírus. Contudo, apesar das mais valias que lhe estão intrínsecas, este auto-teste não é imune às falhas humanas e os testados podem não revelar o verdadeiro resultado da testagem às autoridades de saúde.