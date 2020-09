Covid: 75 municípios com 10 ou mais infeções numa semana. Veja no mapa como está o seu concelho

Leia Também DGS: Há mais recuperados do que apontam os dados oficiais

Na semana de 14 a 20 de setembro Portugal registou 4.604 novos casos de infeção pelo coronavírus responsável pela covid-19, o que representa uma subida de 12,6% face aos 4.089 da semana anterior, indicam os dados divulgados esta segunda-feira, 21 de setembro, pela Direção-Geral de Saúde (DGS).Os dados da distribuição geográfica ao nível dos municípios, que são reportados pela DGS às segundas-feiras, mostram que foram 75 os concelhos do país com pelo menos 10 casos adicionais na semana finda no domingo, mais 13 do que os 62 municípios que atingiram essa fasquia na semana anterior.Dentro deste lote, 17 municípios viram o número de contágios subir em 50 ou mais. E em oito os novos casos superaram a centena.As maiores subidas em termos absolutos pertenceram aos dois municípios mais populosos: Lisboa e Sintra, com 448 e 352 novas infeções, respetivamente. A capital superou os seis mil casos desde o início da pandemia, enquanto Sintra já soma mais de cinco mil infeções.Ainda com mais de uma centena de novos casos numa semana surgem os concelhos da Amadora (173), Cascais (156), Loures (154), Guimarães (142), Odivelas (131) e Oeiras (122). Assim, apenas a cidade-berço não faz parte da Área Metropolitana de Lisboa (AML).A situação continua preocupante nos municípios vizinhos de Vila do Conde e Póvoa do Varzim, que registaram 76 e 68 novos casos, respetivamente. Os surtos surgidos na comunidade piscatória vila-condense continuam por controlar.Destacam-se também os 31 casos registados em Ourique, município que até agora não constava do boletim da DGS, pelo que tinha dois ou menos infeções, bem como os 36 novos contágios em Vimioso, concelho com apenas quatro mil habitantes e que passou a ser o município com maior incidência da doença, com quase 2% da população infetada.A Área Metropolitana de Lisboa (AML) viu o número de novos casos aumentarem em 1.986, continuando a tendência de aceleração das três semanas anteriores, em que os 18 municípios da AML tinham contabilizado 831, 1.008 e 1.508 novas infeções. Desde o início da pandemia, a AML soma 29.241 casos.Esta semana, sete concelhos da AML, incluindo os cinco que tiveram freguesias em estado de calamidade até final de julho, estão entre os que mais novos casos contabilizaram.Ao concentrar 11 dos 24 municípios com mais de 100 mil residentes, a AML conta com os quatro concelhos com maior número de casos: Lisboa (6.050), Sintra (5.102), Amadora (2.914) e Loures (2.913). E, são da AML oito dos 10 municípios com mais contágios desde o início da pandemia.Já a Área Metropolitana do Porto (AMP) apresentou igualmente um recrudescimento nos novos casos, com 597 infeções adicionais. Nas semanas anteriores, a AMP tinha registado 218, 363, 395 e 468 novos casos.As maiores subidas esta semana dentro da AMP pertenceram a Vila Nova de Gaia (92), Vila do Conde (76), Porto (71) e Póvoa de Varzim (68). A Área Metropolitana do Porto soma 12.735 casos desde o início da pandemia.O número de concelhos com pelo menos três casos - a DGS não identifica os municípios com dois ou menos casos confirmados - ascende a 278, com a inclusão de Ourique, Mêda e Aguiar da Beira, o que corresponde a 90,3% dos 308 municípios de Portugal. Ou seja, apenas 30 municípios têm dois ou menos casos de infeção pelo coronavírus.Já com pelo menos uma centena de casos são 86, mais cinco do que há uma semana. Passaram a contabilizar mais de 100 contágios os concelhos de Albergaria-a-Velha, Baião, Cartaxo, Ourém e Santiago do Cacém.Continuam a ser 17 os concelhos acima de um milhar de infeções desde o início da pandemia.O número de municípios onde mais de 1% da população está ou esteve infetada com o novo coronavírus desde o início da pandemia aumentou para 15, com a inclusão de Vila do Conde.Os municípios alentejanos de Reguengos de Monsaraz (1,74%) e Mora (1,55%) continuam a ser dos que apresentam maior número de casos face à população.Na Área Metropolitana de Lisboa (AML), onde a incidência no conjunto dos 18 municípios já supera 1%, são seis os concelhos com mais de 1% dos habitantes infetados: Amadora (1,58%), Loures (1,36%), Sintra (1,3%), Odivelas (1,29%), Lisboa (1,19%) e Vila Franca de Xira (1,09%).Em Ovar são 1,34% os residentes que contraíram o vírus. Lousada (1,09%), Arouca (1,14%), Vila do Conde (1,05%), Sernancelhe (1,59%), Azambuja (1,11%) também contam com um em cada 100 habitantes a terem testado positivo. O município de Vimioso, com 1,99%, passou a ser o concelho com maior incidência.