Covid teve origem em laboratório chinês? “Extremamente improvável”, diz a OMS

Um estudo da Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre o que poderá ter iniciado a pandemia de covid-19 aponta a transmissão do vírus de morcegos para humanos através de um outro animal como o cenário mais provável e classifica a possibilidade de origem acidental num laboratório de Wuhan, na China, como "extremamente improvável".

De acordo com uma versão preliminar do relatório, citado pela Associated Press esta segunda-feira, 29 de março, os especialistas que em janeiro e fevereiro deste ano estiveram na cidade chinesa onde foram detetados os primeiros surtos, em dezembro de 2019, dizem ainda ser "inconclusiva" a hipótese de tudo ter começado num mercado local.

Já a disseminação por via de embalagens de comida congelada provenientes do estrangeiro, como identificado pela China em algumas amostras, é apontado como possível – há provas de uma possível reintrodução do vírus através destes produtos importados –, mas também improvável, uma vez que em 2019 o vírus ainda não estava a "circular amplamente".

A agência de notícias americana sublinha que a divulgação deste relatório da OMS já foi várias vezes adiada, o que começou a suscitar dúvidas sobre se as autoridades chinesas estarão a tentar condicionar as conclusões e a evitar a atribuição de culpa pela origem da pandemia.

pandemia

covid

infeção

AFP

