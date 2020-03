CTT lançam serviço para ajudar PME a vender produtos online

Os CTT, em cooperação com o Governo, lançaram um novo serviço que permite às Pequenas Médias Empresas (PME) criarem lojas online de forma simplificada para a venda dos seus produtos.

Este serviço insere-se no âmbito das medidas criadas pelo Governo para apoiar as PME, ajudando a promover a sustentabilidade do tecido empresarial nacional no contexto de pandemia covid-19 em Portugal, detalha a empresa liderada por João Bento em comunicado.

A solução, desenvolvida em parceria com a start-up Shopkit , foi lançada esta quinta-feira e dirige-se, essencialmente, às "PME ligadas ao retalho ou venda de bens físicos".

O objetivo é disponibilizar uma plaraforma que "garante a construção de uma loja online de forma simples e intuitiva", aliada a soluções de distribuição dos CTT. "As empresas não necessitam de conhecimentos técnicos de desenvolvimento de sites, sendo tudo efetuado através de uma interface web intuitiva e amigável", detalha a empresa no mesmo comunicado.

Além disso, o serviço "dispõe de uma linha de apoio técnico por chat, email ou telefone para esclarecimento das dúvidas e suporte no processo de criação da loja", acrescentam os Correios.

No âmbito desta parceria com o Governo para apoio ao desenvolvimento da presença no comércio eletrónico das PME, os CTT informa ainda que criaram também condições para que as PME possam aceder ao marketplace Dott, criado em parceria com a Sonae, com benefícios especiais. Assim, não serão cobradas comissões às novas empresas que adiram ao serviço até 30 de abril.