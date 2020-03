PSD quer polícias e autarcas a ajudar idosos a levantar pensões nos CTT

O PSD pede ao Governo que implemente "medidas rápidas" para assegurar o cumprimento das normas de afastamento social nas operações de levantamentos das prestações sociais nas Estações dos CTT, como o apoio das forças de segurança de cada um dos concelhos na formação das filas no espaço público.

Além disso, os social-democratas defendem também que as Juntas de Freguesia e as Câmaras Municipais "disponibilizem equipas que, em articulação com os responsáveis por cada uma das Lojas CTT, acompanhem, supervisionem e organizem os idosos que possam necessitar" dessa deslocação.

Estas medidas devem estar no terreno já nos próximos dias, uma vez que se aproxima o período de recebimento das prestações devidas aos idosos, prevendo-se o maior afluxo de pessoas às estações. Nas pensões liquidadas mensalmente através de vale postal, a emissão dos vales começa no dia 4 de cada mês e, por ordem alfabética, prolonga-se até ao dia 9 em conjunto com o complemento solidário para idosos.

O PSD sustenta que é "um risco acrescidíssimo" permitir que "pessoas tendencialmente fragilizadas quer pela idade quer pela doença (e até financeiramente) se desloquem às Estações dos CTT para aí permanecerem junto de outras durante horas a fio sem qualquer controle das normas de afastamento social, o que claramente potencia uma espiral de perigo de contaminação".

"Acresce que uma prática até aqui seguida do ‘endosso’ do vale postal a terceiros proprietários de estabelecimentos comerciais, que permitia uma espécie de antecipação do recebimento sem necessidade de deslocação aos CTT por parte dos idosos, deixou de se verificar por força do encerramento forçado desses estabelecimentos, o que aumentará ainda mais a probabilidade de uma deslocação em massa dos próprios a essas Estações", argumentam os deputados.