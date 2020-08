Dia de trabalho na pandemia é 48 minutos mais longo, diz estudo

Ficamos ligados durante mais horas. Participamos em mais reuniões com mais pessoas. E enviamos mais e-mails.



De Nova Iorque a Tel Aviv, a revolução do teletrabalho resultou em muito mais trabalho, segundo um estudo com 3,1 milhões de pessoas em mais de 21 mil empresas em 16 cidades da América do Norte, Europa e Médio Oriente.





Leia Também Está a trabalhar mais três horas por dia em casa? Não é o único

Leia Também Traders europeus querem continuar a trabalhar em casa

Os investigadores compararam o comportamento dos trabalhadores durante dois períodos de oito semanas antes e depois das quarentenas da covid-19. Analisando e-mails e metadados de reuniões, o grupo calculou que a jornada de trabalho foi 48,5 minutos mais longa, o número de reuniões aumentou em cerca de 13% e as pessoas enviaram uma média de 1,4 e-mails a mais por dia aos colegas.Em algumas cidades, como Los Angeles e Chicago, a duração média dos dias de trabalho voltou aos níveis pré-pandemia. Mas dias mais longos persistiram na cidade de Nova Iorque, San José e na maior parte da Europa até maio."As pessoas ajustaram os seus padrões de trabalho", disse Jeff Polzer, professor do departamento de comportamento organizacional da Harvard Business School, um dos cinco coautores do estudo.Durante o período de dois meses, houve uma parte do trabalho que melhorou: essas reuniões extra foram mais curtas, de acordo com a análise da Harvard Business School e da Universidade de Nova Iorque. O estudo foi publicado pelo Gabinete Nacional de Relações Económicas em julho.As empresas avaliam o impacto do teletrabalho na produtividade, moral, cultura, custos e outros fatores para determinar como podem modificar as suas práticas daqui para frente. Outras análises sobre dados de redes virtuais privadas, ou VPNs na sigla em inglês, revelaram que as pessoas trabalhavam três horas a mais nos EUA e estavam ligadas em horários atípicos. As pessoas que falaram com a Bloomberg News atribuíram os seus horários agitados às necessidades de cuidados dos filhos, o que eliminou as fronteiras entre trabalho e casa, e ao stress da recessão.O grupo da Harvard e NYU afirma que a pesquisa representa um dos maiores estudos até ao momento e incluiu dados de 16 áreas metropolitanas.Polzer, de Harvard, diz que são necessárias mais investigações para verificar se os hábitos mudaram permanentemente, mas não espera que o comportamento retorne aos níveis pré-pandemia em breve. "Não é como se voltássemos aos tempos normais", afirmou.