Dinamarca retira vacina da AstraZeneca do plano de vacinação

As autoridades de saúde da Dinamarca anunciaram que o país vai deixar de utilizar o fármaco desenvolvido pela AstraZeneca. O anúncio foi feito em conferência de imprensa, após vários órgãos de comunicação social avançarem este desenvolvimento ao longo da manhã.A Dinamarca torna-se no primeiro país a retirar o fármaco da AstraZeneca do plano de vacinação. De acordo com a Reuters, foram detetados casos de coágulos em pessoas que receberam esta vacina."A Autoridade Dinamarquesa de Saúde decidiu continuar a vacinação contra a covid-19 sem a vacina da AstraZeneca", indicou um comunicado divulgado esta quarta-feira.Sem as vacinas da AstraZeneca, é expectável que o processo de vacinação na Dinamarca sofra alguns atrasos. Até agora, quase um milhão de dinamarqueses receberam uma vacina contra a covid-19; deste número aproximadamente 150 mil pessoas receberam o fármaco da AstraZeneca.Segundo a Bloomberg, as autoridades indicaram que, a quem já recebeu a vacina da AstraZeneca, será administrada uma segunda dose de outro fabricante. A Dinamarca continuará a vacinação com os fármacos da Pfizer/BioNTech e da Moderna, sendo que a vacina da Pfizer representa cerca de 77% das doses administradas.A Dinamarca suspendeu a vacina desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford em março. O país foi um dos primeiros a suspender o recurso a este fármaco, por questões de precaução e, poucos dias depois, vários países europeus anunciariam uma suspensão semelhante, como França, Alemanha ou mesmo Portugal. Enquanto vários países retomaram o uso da vacina da AstraZeneca, esta continuava suspensa na Dinamarca, por precaução.De acordo com o parecer da Agência Europeia do Medicamento (EMA), a investigação levada a cabo pelo regulador europeu encontrou uma possível ligação entre a vacina e casos raros de coágulos sanguíneos, mas sublinhava que o risco de morrer de complicações causadas pela covid-19 "era muito maior" do que os riscos causados por efeitos secundários raros.A Dinamarca destaca que concorda com o parecer da EMA, mas nota que a pandemia está relativamente controlada no país. Até aqui, a Dinamarca contabiliza cerca de 239 mil casos de covid-19 e um total de 2447 mortos, numa população de 5,8 milhões.Com a Dinamarca a deixar de utilizar a vacina da AstraZeneca, há quem já demonstre interesse em adquirir as doses disponíveis, como é o caso da República Checa.A agência Bloomberg, que cita fontes locais, refere que o ministro do Interior checo já terá instruído o embaixador em Copenhaga para iniciar diligências para perceber se o país poderá ficar com as doses disponíveis na Dinamarca.