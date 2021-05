Noruega não vai retomar uso da vacina da AstraZeneca

Leia Também Dinamarca renuncia à vacina contra a covid da Johnson & Johnson

A Noruega não irá retomar o uso da vacina contra a covid-19, indica o jornal norueguês VG. O fármaco desenvolvido pela empresa anglo-sueca está suspenso no país desde o dia 11 de março, quando foram detetados casos de coágulos sanguíneos e uma baixa contagem de plaquetas em pessoas que receberam a vacina.De acordo com o jornal, as autoridades norueguesas não vão retomar o uso da vacina da AstraZeneca, à semelhança daquilo que aconteceu na Dinamarca.A decisão estará ligada a preocupações com os efeitos secundários raros do fármaco, indica o jornal. São esperadas declarações oficiais sobre o tema ao longo da tarde desta quarta-feira. Também será feito um ponto de situação sobre a administração da vacina da Janssen, uma das empresas do grupo Johnson & Johnson.A Dinamarca anunciou a 14 de abril que iria deixar de incluir a vacina da AstraZeneca no seu plano de vacinação. Com doses ainda disponíveis, o país indicou que disponibilizaria as doses disponíveis a outros países.