Diretora da Segurança Social de Setúbal demite-se após vacinação indevida de 126 funcionários

Em comunicado, o Instituto da Segurança Social refere que o pedido de demissão da diretora do Centro Distrital de Setúbal, Natividade Coelho, "foi aceite pelo Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social e produz efeitos na próxima segunda-feira".Na quinta-feira, na sequência de uma notícia divulgada pela SIC sobre a alegada vacinação indevida de 126 funcionários da Segurança Social de Setúbal, o Instituto da Segurança Social abriu um processo de averiguações urgente com vista ao apuramento dos factos.A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) tinha confirmado hoje à agência Lusa a vacinação de 126 pessoas do Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal (CDSSS), que integravam uma lista de que também fazia parte a diretora Natividade Coelho e diretores de unidade e de núcleo."A aplicação do Plano de Vacinação contra a covid-19, em especial a vacinação de residentes e profissionais de lares, envolve diversas entidades", esclareceu a ARSLVT, adiantando que o ACES Arrábida (Agrupamento de Centros de Saúde Arrábida) "recebeu a listagem onde constava o nome da instituição, bem como o número de pessoas a vacinar, tendo, assim, vacinado 126 pessoas da referida instituição, no dia 21 de janeiro".A agência Lusa tentou ouvir a diretora do CDSSS, Natividade Coelho, mas não foi possível em tempo oportuno.