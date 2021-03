Do regresso das aulas à abertura dos restaurantes, veja o calendário completo do desconfinamento

15 de março, 5 de abril, 19 de abril e 3 de maio. São estas as datas chave do plano de desconfinamento aprovado ontem pelo Governo e anunciado pelo primeiro ministro.



A abertura da economia será gradual (António Costa falou mesmo em conta-gotas) e por fases, sendo que na próxima semana recomeça o ensino presencial até ao 1.º ciclo, o comércio pode vender ao postigo e abrem os cabeleireiros.

Logo depois da Páscoa há uma nova de aberturas e 15 dias depois é a vez dos restaurantes, cafés e pastelarias, embora só a partir de 3 de maio possam ter mais seis pessoas sentadas.





No calendário em baixo veja todas as datas e o que pode abrir no plano de desconfinamento de dois meses que terá recuos se a pandemia s agravar.