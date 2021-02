Nas últimas 24 horas foram registados em Portugal mais 5.805 casos de pessoas infetadas pela covid-19, segundo os dados revelados esta segunda-feira, 1 de fevereiro, pela Direção Geral de Saúde (DGS).

No que respeita aos óbitos relacionados com o vírus, há a lamentar mais 275 vítimas mortais no país, depois das 303 mortes reportadas na quarta-feira.

Os dados revelados hoje pela DGS mostram a quarta descida consecutiva no número de novos casos, embora redução de hoje fosse já esperada, uma vez que às segundas-feiras o número de infeções reportadas desce sempre devido ao facto de muitos laboratórios estarem encerrados no fim de semana.



Ainda assim, a descida de casos pelo quarto dia parece mostrar que os efeitos do confinamento (em vigor desde meados do mês passado) estão a ter efeito. O número de casos hoje reportado é o mais baixo desde 5 de janeiro.



Quanto ao número de mortos, também desceu face à véspera, dia em que foi anunciado um número recorde de 303 óbitos.





O relatório de hoje da DGS diz respeito a 31 de janeiro, pelo que só agora é possível fazer o balanço do mês de janeiro, que confirma os números negros da pandemia em Portugal: 305.692 casos e 5.785 óbitos, superando o acumulado dos dois piores meses até agora (novembro e dezembro).





Com os números conhecidos esta segunda-feira, a média diária de novos casos dos últimos sete dias baixou pelo segundo dia para 11.886, o nível mais reduzido desde 25 de janeiro e abaixo do valor mais elevado de sempre registado na quinta-feira perto dos 13 mil .



Nos últimos 14 dias, Portugal acumulou 1.649 novos casos por 100 mil habitantes, ainda muito perto do nível mais elevado de sempre e que mantém o país com o nível de infeções dos mais elevados em todo o mundo. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, mais do que sextuplica o limite definido de 240 casos por 100 mil habitantes.

Casos ativos baixam

Pela positiva, o relatório da DGS mostra também um novo aumento das recuperações face a ontem. Depois dos 7.511 casos de doentes recuperados da véspera, hoje foram 7.973, que eleva o total para 534.834.





Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, baixaram em 2.443 para 179.180, o número mais baixo em quatro dias.





Internamentos com novo recorde

No diz respeito aos números nos hospitais, as notícias são menos animadoras e refletem o número máximo de infeções registado na semana passada. Estão agora internados mais 175 pacientes em Portugal, no maior aumento em sete dias, que colocam o total em 6.869, o valor mais elevado de sempre.





No que respeita os casos mais graves, de doentes internados em unidades de cuidados intensivos, a subida diária foi de 7 doentes para um total de 865 pacientes, o que representa o valor mais elevado de sempre.









LVT continua com mais casos e mortos

Dos novos casos identificados no país, 3.370 foram em Lisboa e Vale do Tejo, que representou 58% das novas infeções.

Dos restantes novos casos, 1.180 foram no Norte, 559 no Centro, 409 no Alentejo, 205 no Algave, 56 na Madeira e 26 nos Açores.

No que respeita aos óbitos, foram registados 149 em LVT, 45 no Norte e 61 no Centro.