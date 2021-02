Só 42 concelhos de Portugal continental escapam ao risco extremo. Veja no mapa a situação no seu município

A escalada da pandemia em Portugal atingiu um novo máximo a 26 de janeiro, com 234 dos 308 municípios do país em situação de risco extremo, mostram os dados divulgados esta segunda-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS).



Estes números abarcam o período de 13 a 26 de janeiro, apanhando o início do confinamento, e não espelham ainda a redução no número de novos casos registada nos últimos quatro dias.



Face às duas semanas entre 5 e 18 de janeiro há mais 19 concelhos no nível mais severo de risco. No entanto, 13 concelhos conseguiram descer do risco extremo (960 ou mais casos por 100 mil habitantes em 14 dias) para o risco muito elevado (480 a 960 casos) ou mesmo para risco elevado (240 a 480 casos).



As regiões autónomas dos Açores e da Madeira, que tinham dois concelhos cada em risco extremo a 18 de janeiro, não têm agora qualquer município no nível mais grave.









Os municípios que saíram do pior escalão são:





Alijó

Almodôvar

Câmara de Lobos

Idanha-a-Nova

Marinha Grande

Mora

Nisa

Pedrógão Grande

Porto Santo

Ribeira Grande

Sertã

Vila Franca do Campo

Vimioso



Em contrapartida, houve 29 municípios a passarem para o patamar de risco máximo, incluindo alguns dos mais populosos do país, casos da Maia, Matosinhos ou Vila Nova de Gaia.



Concelhos que passaram para risco extremo:



Abrantes

Aljustrel

Bombarral

Caldas da Rainha

Castanheira de Pêra

Castelo de Paiva

Chamusca

Cinfães

Coruche

Espinho

Figueira da Foz

Freixo de Espada à Cinta

Grândola

Lourinhã

Maia

Matosinhos

Monção

Montemor-o-Velho

Olhão

Penafiel

Penela

Portalegre

Resende

Sabrosa

Sardoal

Soure

Vagos

Vila Nova de Gaia

Vila Pouca de Aguiar



Além dos 234 concelhos em risco extremo, há agora 44 em risco muito elevado (eram 52 a 18 de janeiro), apenas oito em risco elevado (eram 22) e 22 em risco moderado - com menos de 240 casos por 100 mil habitantes -, dos quais somente dois em Portugal continental. A 18 de janeiro os municípios em risco moderado eram 19, dos quais 17 na Madeira e Açores.



Penedono com 7,5% da população infetada em 14 dias



O concelho de Penedono, no distrito de Viseu, apresenta a incidência mais elevada: 7.487 casos por 100 mil residentes. Isto significa que 7,5% da população deste município com 2.591 foi infetada nestes 14 dias, ou seja, um em cada 13 habitantes.



Também com elevada incidência surgem os concelhos de Castelo de Vide (6.646), Aguiar da Beira (6.363) e Sernancelhe (5.801).



Em 229 municípios o número de casos por 100 mil habitantes aumentou face aos valores de 18 de janeiro, enquanto em cinco manteve-se igual e nos restantes 74 diminuiu.



As maiores subidas na incidência foram observadas em Penedono, Castelo de Vide, Sernancelhe e Almeida, quatro municípios onde o aumento superou os dois mil casos por 100 mil residentes.



No extremo oposto, os decréscimos mais acentuados registaram-se em Cuba, Alter do Chão e Figueira de Castelo Rodrigo, com quedas superiores a dois mil contágios por 100 mil habitantes.