Em 25 concelhos mais de 5% da população foi infetada em quatro semanas. Veja como foi no seu

Nas quatro semanas entre 5 de janeiro e 2 de fevereiro foram detetados em Portugal 294.338 novos casos de covid-19, o que equivale a 2,85% da população do país. Os dados divulgados pela Direção-Geral de Saúde (DGS) com a discriminação ao nível municipal permite distribuir 288 mil destes casos pelos concelhos.E se a nível nacional uma em cada 35 pessoas testou positiva neste período existem concelhos onde a incidência foi bem superior.Dos 308 municípios portugueses há 142 onde a percentagem da população infetada nestas quatro semanas supera a média nacional e 165 com valores inferiores. O concelho de Mirandela apresenta um número que coincide com a média do país.Assim, em 46% dos concelhos registaram-se taxas de infeção na população superiores a 2,85%. Estes concelhos somaram 185,7 mil dos novos contágios observados entre 5 de janeiro e 2 de fevereiro, o que representa 63,1% das infeções reportadas.O concelho de Aguiar da Beira registou o valor mais elevado: 11,01%. Isto significa que nestes 28 dias um em cada nove habitantes deste município do distrito da Guarda testou positivo ao coronavírus.Em termos absolutos, o município beirão registou 512 novos casos nestas quatro semanas, o que levou o concelho a ser o que tem maior percentagem da população a estar ou ter estado infetada desde o início da pandemia.Os 684 casos de covid no concelho registados até 2 de fevereiro representam 14,7% dos 4.652 habitantes. Dito de outra forma: um em cada sete residentes de Aguiar da Beira já testou positivo.No período em análise são 25 os municípios onde pelo menos 5% da população testou positivo à covid-19.Nesta lista destacam-se, além de Aguiar da Beira, os concelhos alentejanos de Cuba e Castelo de Vide, com mais de 8% dos habitantes a serem infetados.Mas, pela dimensão da sua população, o município de Setúbal é o que mais sobressai. Num concelho com cerca de 115 mil habitantes foram detetados mais 5.976 novos casos nestas quatro semanas, o que corresponde a 5,19% da população.Os 101 mil novos casos detetados na Área Metropolitana de Lisboa (AML) de 5 de janeiro a 2 de fevereiro representam 3,53% dos cerca de 2,86 milhões de habitantes.Apenas dois concelhos - Cascais e Montijo - dos 18 municípios da AML registaram uma percentagem da população infetada neste período inferior à média nacional.O valor mais elevado foi observado em Setúbal (5,19%), seguindo-se Palmela (4,1%), Vila Franca de Xira (3,86%) e Mafra (3,8%).Em termos absolutos, o município de Lisboa - o mais populoso do país - registou o maior número de novos infetados: 17.971, o que equivale a 3,53% da população.Seguiu-se Sintra, que é o segundo concelho do país com mais população, com 14.666 novos casos, o que representa 3,75% dos habitantes. A Amadora e Odivelas superaram os seis mil novos infetados neste período.Na Área Metropolitana do Porto (AMP) o ritmo de propagação da pandemia entre 5 de janeiro e 2 de fevereiro foi bastante inferior à média nacional.Nestas quatro semanas foram registados 37.666 novos infetados, o que corresponde a 2,18% dos cerca de 1,73 milhões de habitantes.Somente quatro dos 17 concelhos da AMP apresentam uma percentagem da população infetada neste período acima dos 2,85% registados no conjunto do país. Estão nessa situação Póvoa de Varzim (3,49%), Vila do Conde (3,26%), Vale de Cambra (3,11%) e Santa Maria da Feira (3%).O município da Invicta registou 1,85% da população contagiada nestas quatro semanas.Em termos de número absoluto de novos casos Vila Nova de Gaia, que é o terceiro concelho com mais população em Portugal, apresentou o maior valor, com 5.312 infeções. Isto apesar de ter uma taxa de infeção da população no período de 1,77%.Seguiram-se Santa Maria da Feira, com 4.152 contágios, e o Porto, com 3.999.O município açoriano de Velas é o único que não regista qualquer caso nestas quatro semanas.Há 29 concelhos que apresentam uma taxa de infeção da população inferior a 1% para o período analisado.Dos municípios onde menos de um em cada 100 residentes foi infetado entre 5 de janeiro e 2 de fevereiro apenas cinco - Aljezur, Carrazeda de Ansiães, Proença-a-Nova, torre de Moncorvo e Vila do Bispo - são em Portugal continental.O concelho do Funchal, onde os 813 novos contágios correspondem a 0,78% da população, é aquele que conta com mais habitantes: 104 mil.