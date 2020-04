Em V, U, L, W ou como o logo da Nike. Como a economia vai recuperar da recessão?

Num debate com muitas letras à mistura, os economistas já analisam como vai a economia global vai recuperar da recessão provocada pela pandemia do novo coronavírus.

Os economistas estão a recorrer a um cardápio de sopa de letras para tentar prever a recuperação da economia mundial da que deverá ser a pior recessão desde pelo menos 2009 e, talvez, desde a II Guerra Mundial.



Uma recuperação em V, em que a retoma é tão rápida quanto a queda, era a trajetória mais esperada no início, mas, agora, mais economistas começam a preocupar-se com uma trajetória em U. Os mais pessimistas acreditam que o crescimento global pode seguir um caminho em L ou W, ou outro mais distorcido com pouca semelhança com as letras romanas.





"Existe uma relação complexa entre o caminho do vírus, a eficácia das políticas de contenção, suporte económico e o comportamento do setor privado", dizem os economistas do JPMorgan Chase, liderados por Bruce Kasman, num relatório enviado a clientes esta semana. "Assim, há uma enorme incerteza sobre o caminho a seguir, fazendo lembrar o ditado ‘prever é difícil, especialmente o futuro’".

Confira como seria a recuperação em cada cenário:

Trajetória em V

O vírus desapareceria na Europa e nas Américas em abril ou maio, permitindo que as regras de distanciamento social sejam flexibilizadas. A procura reprimida dispara, impulsionada pelo grande estímulo orçamental e monetário já implementado. Fábricas e serviços são capazes de retomar as operações sem problemas. Os esforços de governos para impedir que as empresas demitam trabalhadores são bem-sucedidos e o desemprego diminui. As economias regressariam aos níveis de produção pré-crise no início de 2021.



A evolução do PMI da China dá até agora a pista mais forte que mostra que este cenário favorável é ainda possível, dado que a segunda maior economia do mundo já reiniciou os motores. Os índices oficiais e da Caixin regressaram a território de expansão, apesar de nos restantes países asiáticos a contração ter sido mais forte.



Os analistas advertem contudo que muita coisa terá que correr bem para estes números serem sustentáveis na China, sobretudo devido às perspetivas de recessão global no segundo trimestre, maior propagação do vírus, deflação e quebra nos mercados imobiliários domésticos.



Trajetória em U

A pandemia persiste até junho e as regras de distanciamento social levam tempo para serem flexibilizadas. Embora a procura reprimida seja libertada, em parte pelo estímulo de governos e bancos centrais, os consumidores demoram tempo para voltar às lojas e restaurantes. As fábricas e outras empresas demoram para retomar a capacidade total e nem todos os empregos perdidos na crise são recuperados. Alguns precisam pagar dívidas que se acumularam durante a crise. O comércio global também permanece fraco, pois os parceiros comerciais também levam tempo a recuperar. Finalmente concretiza-se a recuperação, mas apenas no fim de 2020 ou depois.







Olhando para a trajetória da China e o impacto na Coreia do Sul e outros países asiáticos, Chong Hoon Park, economista-chefe do Standard Chartered Bank Korea, é mais favorável a um ‘U’ do que um ‘V.’ "Penso que o abrandamento na China vai arrastar-se", disse o economista na Bloomberg TV. "Não estou tão otimista que vamos assistir a uma recuperação em forma de 'V', dado que ainda é incerta a recuperação da China".