Escolas britânicas reabrem a 8 de março

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, vai apresentar nesta segunda-feira, 22 de fevereiro, o plano nacional para o levantamento faseado – ao longo dos próximos meses – das restrições do terceiro confinamento que teve início em inícios de janeiro, estando prevista a reabertura de todas as escolas do país a partir de 8 de março, refere a Bloomberg.

A par com a reabertura das escolas a todos os alunos, passará a ser permitido que duas pessoas se sentem juntas para tomar um café ou fazer um piquenique ao ar livre, e as atividades ao ar livre depois das aulas poderão também recomeçar no mesmo dia, disse à agência noticiosa uma fonte conhecedora deste plano.

Na declaração de Boris Johnson ao parlamento nesta segunda-feira, espera-se também que o primeiro-minstro anuncie a permissão de mais contactos sociais a partir de 29 de março – data a partir da qual passarão a ser permitidos ajuntamentos ao ar livre de seis pessoas ou dois agregados familiares, bem como a reabertura de atividades desportivas de exterior, como ténis e futebol.

Com a economia a passar pela sua pior recessão em mais de 300 anos e os novos casos de covid e óbitos a diminuírem rapidamente, tem sido crescentemente pedido a Boris Johnson – inclusivamente por parte dos deputados do seu Partido Conservador – que sejam levantadas as restrições do "lockdown".

Esta pressão, sublinha a Bloomberg, tem vindo a crescer num contexto de significativa aceleração do programa de vacinação no Reino Unido: até ao final de julho terá sido proposta a todos os adultos a administração da primeira dose das vacinas (para quem tem mais de 50 anos, esse prazo está agora fixado em meados de abril, contra o objetivo inicial que apontava para 1 de maio).

Neste domingo, o ministro britânico da Saúde, Matt Hancock, disse que um em cada três adultos já foi vacinado.