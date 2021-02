Escolas devem manter-se fechadas por mais 15 dias apesar de não serem foco de contágio

Apesar de o tema da reabertura das escolas ter sido colocado várias vezes pelos jornalsitas, o primeiro-ministro recusou responder diretamente à questão deixando a ideia de que tudo permanecerá igual durante mais 15 dias e afirmando que "neste momento devemos focar-nos em prosseguir estas medidas, sabendo que as podemos levantar assim que possível. É prematuro dizer quando podemos começar a pensar em levantá-las".

"Neste momento é prematuro trazer esse debate para o opinião pública porque pode induzir em erro os cidadãos no sentido de pensarem que o desconfinamento pode começar para a semana ou daqui a 15 dias. O que quero dizer é que nos concentremos em continuar a cumprir as medidas em vigor", acrescentou António Costa.





Quanto à questão das escolas como foco de contágio, António Costa diz que não lhe cabe traçar essas ligação mas relembra que "todos os estudos indicam que não é na escola que se procede à contaminação". Ainda assim, o primeiro-ministro recusa a ideia de que as escolas tenham sido um fator determinante na queda dos casos: "eu tenho dificuldade em dizer que foram as escolas que determinaram a quebra, tendo o pico sido a 22 e as escolas fechado a 24 (...). Foi o conjunto de medidas que reduziram os casos".