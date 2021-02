Novo estado de emergência com "regras velhas". Recorde as restrições

Leia Também Supermercados podem voltar a vender livros e material escolar





2. Obrigatoriedade do regime de teletrabalho sempre que as funções o permitam;



3. Uso de máscaras ou viseiras obrigatório nos locais de trabalho;



4. Encerramento de instituições e estabelecimentos, com exceção de lojas de bens considerados essenciais;



5. Restauração apenas a funcionar com entregas ao domicílio e com vendas ao postigo (take-away);



6. Escolas e creches encerradas, mantendo-se o ensino à distância



7. Proibição das deslocações para fora do território continental, por parte de cidadãos portugueses, estando contempladas diversas exceções;



8. Reposição do controlo de pessoas nas fronteiras;



As medidas previstas no novo estado de emergência, que vigora de 15 de fevereiro a 1 de março, são, disse António Costa, "em tudo iguais" às que já se encontram em vigor e que "os portugueses bem conhecem".Na última renovação do estado de emergência o Governo já tinha mantido as medidas que vigoravam desde meados de janeiro, acrescentando mais alguns pontos às restrições.