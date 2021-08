Escolas vão fazer testes à covid a todos os professores, funcionários e alunos a partir do 7.º ano

O Ministério da Educação anunciou que as escolas vão realizar testes à covid-19 aos alunos a partir do 7.º ano de escolaridade até ao 12.º ano, bem como a todos os professores e funcionários das escolas no início do ano letivo, de acordo com um comunicado enviado nesta quinta-feira às redações.Informa a nota que, através da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), irão ser feitos testes "independentemente do seu estado vacinal", "sem prejuízo da realização futura de testes por motivo de investigação de casos, contactos e/ou surtos na comunidade escolar"."O processo de testagem, tal como aconteceu no ano letivo passado, irá decorrer de forma faseada, atendendo à capacidade de testagem existente no país, começando pelo pessoal docente e não docente, seguindo-se os alunos do ensino secundário e osdo 3.º ciclo", acrescenta.Numa primeira fase, entre 06 a 17 de setembro, será testado todo o pessoal docente e não docente das escolas. Depois, entre 20 de setembro a 01 de outubro será a vez dos alunos do ensino secundário. Por fim, entre 04 a 15 de outubro, serão os alunos do 3.º ciclo a ser testados.