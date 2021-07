Espanha é país com maior incidência na Europa continental. Delta deve torna-se na estirpe dominante

Espanha regista nesta altura a maior incidência acumulada a 7 dias ao alcançar um valor de cerca de 156 casos por cada 100 mil habitantes na terça-feira. O aumento dos casos deve ser causado pela variante Delta do vírus.





A notícia foi avançada pelo Financial Times que associa a escalada no número de casos à prevalência crescente da variante Delta do vírus no país e aos ajuntamentos noturnos.



Nesta altura, a prevalência da variante Delta no país ronda os 30% da totalidade dos casos. As autoridades de saúde espanholas estimam, contudo, que se torne na estirpe dominante após 17 de julho. A estirpe é conhecida por duplicar o risco de internamento por doença severa e por aumentar a facilidade de contágio.





A esmagadora maioria dos novos casos têm sido identificados entre os jovens dos 12 aos 29 anos de idade, o que o Governo espanhol tem atribuído a encontros de cariz social e destaca os casos noturnos observados entre jovens que partilham garrafas e o aumento da mobilidade provocado pelas férias.





Face ao sucedido, as autoridades na região da Catalunha, das mais afetadas pela nova vaga, admitiram já reinstaurar medidas restritivas sobre as atividades noturnas. Castela e Leão vai também reinstaurar um recolher obrigatório.



O indicador espanhol ultrapassou os valores alcançados em Portugal e na Rússia ao quase triplicar ao longo da última semana. Mas de acordo com o indicador utilizado em Portugal - a incidência acumulada a 14 dias-, o país continua a superar Espanha em matéria de casos diários embora, caso a tendência se mantenha, deva ser ultrapassado pelo país vizinho algures ao longo do mês.





Na Europa, acima de Espanha só o Chipre tem uma incidência a sete dias superior, segundo o FT. A nação mediterrânica apresenta uma média de novos casos acumulada ao longo dos últimos 7 dias de 424.