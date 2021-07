Ministro francês aconselha população a evitar férias em Portugal

Clement Beaune,

A 25 de junho, a Alemanha classificou Portugal como uma zona com "variantes de preocupação", nomeadamente devido à propagação da estirpe Delta, o que na prática resultou numa proibição de viagens em vigor desde a semana passada devido à ativação do mecanismo travão da UE para fazer face a situações preocupantes.

O ministro dos Assuntos Europeus francês,recomendou aos cidadãos gauleses não passarem férias em Portugal e Espanha neste verão devido à rápida propagação da variante Delta nos dois países da Península Ibérica.Beaune lembrou que "a situação é particularmente preocupante em Espanha e Portugal", pedindo aos franceses que optassem por se manter no país durante o período de férias. Caso saiam de França, o membro do executivo pediu para evitarem estes dois países."Vamos tomar decisões nos próximos dias e podemos ter medidas mais restritas", adiantou o ministro numa entrevista ao canal de televisão France 2 Esta quarta-feira, 8 de julho,

O índice de transmissibilidade agravou-se e é agora de 1,20 tanto a nível nacional como continental. O Rt era na segunda-feira de 1,19 no país e 1,20 se excluídas as ilhas.





Também a incidência piorou e atingiu os 247,3 casos a nível nacional e 254,8 casos por 100 mil habitantes (média dos últimos 14 dias) no continente. Os valores eram de 224,6 a nível nacional e 231 no continente.





Por outro lado, Espanha regista nesta altura a maior incidência acumulada a 7 dias , ao alcançar um valor de cerca de 156 casos por cada 100 mil habitantes na terça-feira. O aumento dos casos deve ser causado pela variante Delta do vírus, como avançado pelo Financial Times, que associa a escalada no número de casos à prevalência crescente da variante no país e aos ajuntamentos noturnos.