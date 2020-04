A propagação do coronavírus continua a fazer-se sentir com força em Espanha, que hoje divulgou um novo crescimento do número de casos acima dos 5.000. No total, existem quase 190 mil casos no país.





epidemiologista e diretor do centro de coordenação de alertas e emergências do ministério da Saúde espanhol.

A ministra da Saúde espanhola tinha dito nesta semana que o pico do contágio já tinha sido atingido e que o país estava agora a tentar controlar a evolução da curva de infetados.



Apesar do aumento mais recente, os números ainda são aproximadamente metade face ao número de novos casos e mortes no início do mês, sugerindo que o contágio está a perder intensidade. Havia mais de 9.000 novos casos a 31 de março e 950 novas mortes a 2 de abril.



O governo espanhol está a ser pressionado para aliviar as medidas de isolamento social, mas por enquanto, o primeiro-ministro Pedro Sanchez disse que as medidas atuais serão estendidas para além do prazo atual fixado a 25 de abril e que provavelmente as escolas ficarão encerradas até setembro.



Nos últimos dias, o ministério da Saúde espanhol anunciou que o número de testes realizados tem aumentado, sendo que na passada quina-feira, o número de testes diários se fixava nos 40.000.



Até ao momento já se registaram 2.192.564 casos infetados com covid-19 em todo o mundo.

Espanha anunciou mais 5.252 novos casos de pessoas infetadas com a covid-19 na atualização diária desta sexta-feira, dia 17 de abril, o que representa o maior crescimento em mais de uma semana para os 188.068, de acordo com Fernando Simon,Por enquanto, o epidemiologista disse que os dados relativos ao novo número de mortes diárias provocadas pelo coronavírus ainda não estaria disponível. Até ao momento, Espanha tem mais mortes provocadas pela covid-19 por milhão de habitantes do que qualquer outro país do mundo, segundo a Bloomberg.