Para segundo plano, à espera de melhores dias, fica por agora o calçado para a construção civil e várias outras atividades industriais que normalmente têm um peso decisivo no volume de negócios.



Teófilo Leite fala numa quebra de cerca de 60 por cento, mas sublinha que uma empresa "bem calçada" como a Lavoro não vai abaixo com facilidade.



"Não há mal que não traga bem", atira o administrador, convicto de que aquela quebra será compensada com novas encomendas provenientes de outros setores de atividade que atualmente "dão o peito às balas" no combate à Covid-19.



Como exemplo, aponta parceiros na Alemanha que estão a reforçar encomendas de calçado à prova do frio, para operar nas áreas da refrigeração e armazenamento do setor alimentar.



No último ano, a Lavoro faturou 17 milhões de euros e para este colocou a fasquia nos 20 milhões.



Uma meta que se mantém, apesar da crise pandémica.



Entre 65 e 70 por cento da produção é para exportação para perto de 60 países, sobretudo da Europa, mas o calçado de segurança da Lavoro chega também a destinos mais ou menos improváveis, como a Mongólia.



A fábrica emprega 240 trabalhadores, a esmagadora maioria dos quais se mantém ao serviço, com exceção daqueles, poucos, que apresentam alguma patologia que os poderá tornar mais vulneráveis face a um eventual ataque do novo coronavírus.



Ana Rita, uma das responsáveis pelo plano de contingência da empresa, explicou à Lusa que, mal se começou a ouvir falar nesse "bichinho", a empresa analisou as fichas clínicas de todos os colaboradores.



"Os que tinham alguma patologia associada foram mandados para casa, assim como colocámos em teletrabalho todos os que tinham condições para isso", referiu.



Um dos que está em teletrabalho é Teófilo Leite pai, o homem que há 30 anos fundou a Lavoro e que não se deixa atemorizar pelo momento "complexo" que se vive em Portugal e no mundo.



Por videoconferência, o fundador da empresa disse à Lusa que há que ter a serenidade suficiente para "entender" o momento e a sagacidade necessária jogar "em antecipação".



Apontou, como exemplo, um projeto de calçado para diabéticos que a empresa tem em curso e que agora deve ser acelerado, para abrir novos mercados ao mercado da Lavoro.



"Temos que olhar para crises anteriores e retomar o plano de substituição das importações - o 'compre o que é nosso' é muito importante -, ao mesmo tempo que temos de aumentar as exportações", referiu.



Entretanto, a laboração segue a velocidade de cruzeiro.



Nalguns casos, como diz Teófilo Leite filho, a empresa está até a fazer horas extras para atender às encomendas de produtos específicos para quem está envolvido no combate à pandemia.



À incerteza que inquieta na atualidade, o empresário contrapõe uma certeza que lhe dá força para continuar: "vai ficar tudo bem, seguramente".



Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 100 mortes, mais 24 do que na véspera (+31,5%), e registaram-se 5.170 casos de infeções confirmadas, mais 902 casos em relação a sexta-feira (+21,1%).



Dos infetados, 418 estão internados, 89 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.



Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.



Além disso, o Governo declarou no dia 17 o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.

"Temos de manter a fábrica aberta, para ajudar toda a indústria que está agora em pressão e todos os profissionais e toda a gente que continuam a servir a população, tanto em Portugal como no estrangeiro", refere à Lusa Teófilo Leite, administrador da Indústria de Comércio de Calçado, que detém a marca Lavoro.Profissionais de saúde, bombeiros, militares do exército e trabalhadores de supermercados e da área da logística são agora, com a Covid-19 a fazer estragos um pouco por todo o lado, os grandes focos da empresa.