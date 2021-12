FDA dá luz verde a uso de medicamento da Merck para tratamento contra covid-19

Leia Também Comprimido da Pfizer contra a covid-19 foi aprovado nos EUA

norte-americana do medicamento (FDA, na sigla em inglês) advertiu, no entanto, que as grávidas devem ser previamente alertadas para os potenciais riscos para o feto que a toma do fármaco pode ter.

Um medicamento contra a covid-19 desenvolvido pela Merck recebeu luz verde do regulador dos Estados Unidos, dando aos pacientes de elevado risco outra opção de tratamento em casa, numa altura em que a variante ómnicron tem levado a um ressurgimento de casos.O fármaco, o antiviral molnupiravir, recebeu autorização para uso de emergência, um dia depois do Paxlovid, composto por dois comprimidos, produzido pela rival Pfizer, ter sido a primeira a conseguir esse feito.Juntos os tratamentos prometem facultar uma nova maneira de evitar que o forte aumento das infeções por covid-19 sobrecarregue os hospitais norte-americanos.O molnupiravir, concebido pela Merck, em parceria com a Ridgeback Biotherapeutics LP, visa tratar os pacientes não hospitalizados com idade igual ou superior a 18 anos que correm o risco de desenvolver a doença de forma severa.Segundo a Bloomberg, um estudo mostra que o medicamento reduziu em 30% o risco de internamento ou de morte entre os adultos que estavam num estágio leve ou moderado da doença.O molnupiravir funciona através da introdução de erros no material genético para, em última instância, impedir que o vírus se replique, mas pode afetar o crescimento das células humanas.A agência