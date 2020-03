Para os trabalhadores, o Governo assegura o desemprego parcial que vai garantir o pagamento a 100% do salário, sem qualquer tipo de limite.



Será ainda constituído um fundo de solidariedade de mil milhões de euros para os microempresários e trabalhadores independentes que faturem menos de um milhões de euros e tenham registado perdas de 70% nos seus negócios entre março de 2019 e março deste ano.



O ministro acrescentou ainda que estima que o PIB francês recue 1% devido à pandemia e que a dívida francesa deverá este ano, em consequência, passar os 100%.



A França está atualmente e, pelo menos, nos próximos 15 dias, com uma quarentena reforçada, em quem as saídas de casa não justificadas são alvo de sanção, segundo anunciou o Presidente Emmanuel Macron segunda-feira à noite.



Foram até agora detetados no país 6.633 casos entre os quais se registaram 148 mortes.

"[A guerra contra a Covid-19] Será longa, violenta e esta guerra deve mobilizar todas as nossas forças", afirmou o ministro, em declarações à rádio francesa.Os 45 mil milhões de euros vão traduzir-se sobretudo num abate sobre as taxas sociais a pagar pelas empresas por cada trabalhador, assim como as suas declarações de impostos. Para as empresas numa situação mais difícil, haverá mesmo a possibilidade de apoio do Estado no pagamento de créditos bancários.