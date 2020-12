França reabre fronteira com o Reino Unido mas só entra quem tiver teste negativo à covid-19

cidadãos franceses, residentes britânicos em França e também para os camiões que vêm do Reino Unido.

As autoridades francesas decretaram uma suspensão de 48 horas à entrada de mercadorias oriundas do Reino Unido. Esta decisão gerou uma situação caótica na ligação por via terrestre entre os dois lados do Canal da Mancha.

França concordou em reabrir a fronteira paraIsto depois de um encerramento para travar a propagação da nova estirpe de covid-19 que foi descoberta em território britânico.No entanto, apenas aqueles que apresentarem um teste negativo à covid-19 é que serão autorizados a passar, de acordo com o primeiro-ministro francês, Jean Castex, citado pela Bloomberg. O objetivo, referiu uma fonte governamental à agência, é que as ligações sejam restabelecidas esta quarta-feira.

O Reino Unido acabou por ficar isolado após mais de 40 países terem limitado os voos para o país. Foi o caso de França, mas também da Alemanha, Bélgica, Itália, Suécia, Holanda, Irlanda e Escócia.



Portugal acabou por se juntar a esta lista. No domingo, o Governo decretou restrições à entrada de passageiros de voos provenientes do Reino Unido, que passa a ser permitida apenas a cidadãos nacionais ou legalmente residentes em Portugal.





À chegada a Portugal, os passageiros que cumpram esses requisitos, têm ainda de apresentar um teste negativo ao novo coronavírus.