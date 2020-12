Europa suspende voos do Reino Unido e França bloqueia transporte de mercadorias

Leia Também Portugal segue Europa e também restringe ligações com Reino Unido

É o regresso ao passado recente. O agravamento da crise pandémica, agora sobretudo focado no Reino Unido, onde foi detetada uma variante da covid-19 com um alegado maior potencial de contágios, causou uma nova onda de medidas restritivas na Europa, com voos e transporte terrestre de mercadorias vindas de solo britânico suspensos.As autoridades francesas decretaram uma suspensão de 48 horas à entrada de mercadorias oriundas do Reino Unido. Esta decisão gerou uma situação caótica na ligação por via terrestre entre os dois lados do Canal da Mancha, já que vários camiões a caminho da França foram obrigados a voltar atrás.Curiosamente, as filas intermináveis de camiões são uma imagem que pode repetir-se em breve no caso de o Reino Unido e a União Europeia não alcançarem um acordo quanto à relação futura, isto depois de este domingo ter terminado com o nó por desatar. O período de transição que mantém Londres no mercado único termina a 31 de dezembro.Esta decisão apanhou de surpresa as autoridades britânicas. O governante com a tutela do setor dos transportes, Grant Shapps, citado pelo Guardian, admitiu "alguma surpresa" por esta decisão de Paris, que bloqueou a entrada não apenas a passageiros, mas também mercadorias. Ainda assim, Shapps garantiu estar em contacto permanente com o governo gaulês.Por seu turno, o ministro francês dos Assuntos Europeus, Clément Beaune, justificou a "medida de emergência" tomada na noite deste domingo com a necessidade de adoção de medidas "preventivas".O porto de Dove confirmou já o encerramento a todo o tráfego vindo do Reino Unido e tanto os transportes via Eurotunnel como Eurostar foram já suspensos.Esta medida vem somar-se à proibição de viagens de cidadãos vindos do Reino Unido decretada por vários países europeus como a Alemanha, França, Itália, Bélgica, Países Baixos, Irlanda ou Turquia, e também decidida pelo Canadá.No domingo, a presidência da União Europeia a cargo da Alemanha adiantou que esta manhã, pelas 11:00 de Lisboa, terá lugar uma "reunião de emergência" por videoconferência entre representantes dos 27 Estados-membros a fim de delinear uma resposta conjunta e coordenada do bloco europeu. Está em cima da mesa a possibilidade de a proibição de viagens de cidadãos oriundos do Reino Unido se manter até 6 de janeiro.O governo britânico liderado por Boris Johnson confirmou já que ainda hoje irá reunir-se, também com carácter de urgência, a fim de discutir restrições a viagens.A possibilidade de Londres e Bruxelas não se entenderem quanto à relação futura agrava a incerteza sobre como serão feitas as trocas comerciais e poderá contribuir para medidas mais restritivas da parte do bloco europeu.Segundo especialistas em saúde pública citados pela BBC, a nova estirpe da covid-19 identificada em solo britânico terá um potencial 70% maior de transmissibilidade, porém não existem evidências médicas de que esta variante seja mais mortal, nem se sabe se irá reagir diferentemente às vacinas que em breve deverão começar a ser distribuídas pelos países europeus.Para esta segunda-feira está ainda previsto que o regulador da UE para a saúde recomende a aprovação da vacina desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech para uso nos 27 Estados-membros. Esta vacina está já a ser administrada no Reino Unido e nos EUA.